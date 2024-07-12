Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 – до кінця року

Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року. Поряд з цим в НАТО існують побоювання навколо логістики для підтримки цих літаків та браку необхідної для них інфраструктури в Україні. Про це у пятницю, 12 липня, пише американське видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Як йдеться у матеріалі, процес відправки військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. Також в Альянсі занепокоєні недостатньою кількістю злітно-посадкових смуг, які б могли бути невразливі до російських атак.

За словами одного зі співрозмовників видання, Україна, ймовірно, зможе розмістити ескадрилью F-16 – від 15 до 24 літаків. Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 – до кінця року.

Bloomberg зазначає, що побоювання щодо винищувачів були настільки серйозними, що викликали сумніви в іноземних партнерів України, чи доцільно надсилати літаки та, чи не буде це аж надто дороговартісною демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського.

Високопоставлений посадовець НАТО, з яким спілкувалось агентство, перерахував три основні питання, які турбують планувальників з доставки F-16.

Літаки повинні бути реконфігуровані залежно від їхніх завдань, таких як розвідка або бойові дії;

В Україні не так багато довгих, якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів для захисту від російських атак;

Логістика підтримки літаків є складною: від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням і пошуком інженерів.

Інший представник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за кілька місяців того, що зазвичай займає три-чотири роки.

Зауважимо, що Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16.