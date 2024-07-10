Нідерланди нададуть Україні 24 літаки F-16

Нідерланди виділили додаткові 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які невдовзі королівство передасть Україні. Про у середу, 10 липня, повідомила пресслужба міноборони Нідерландів.

Відповідно до рішення уряду, гроші виділяють на додаток до 150 млн євро, які раніше країна зарезервувала для закупівлі озброєнь для винищувачів F-16.

«Українці мають не лише вміти літати на F-16, але також вони повинні мати можливість використовувати ці літаки. З боєприпасами, які закуповуємо ми, F-16 зможуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не знає меж, тому наша підтримка має продовжуватися повним ходом. Купуючи додаткові боєприпаси, ми хочемо надіслати Москві сигнал, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це теж в інтересах нашої безпеки», – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

До слова, 10 липня Нідерланди, США та Данія заявили, що почали процес передачі Україні американських винищувачів F-16. Українські пілоти розпочнуть літати на F-16 вже цього літа. Від Нідерландів має надійти 24 літаки F-16.