Україна очікує отримати шість літаків F-16 уже до осені

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що західні винищувачі F-16 допоможуть посилити протиповітряну оборону України, проте матимуть деякі обмеження на фронті. Про це він розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian у середу, 24 липня.

Сирський назвав одним із позитивних зрушень передачу Україні винищувачів F-16. Зокрема, сказав головнокомандувач, вони дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно уражати наземні цілі. Однак, за словами 58-річного головнокомандувача, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися «40 км або більше» від лінії фронту через ризик, що Москва їх знищить.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди, США та Данія почали процес передачі Україні американських винищувачів F-16. Українські пілоти розпочнуть літати на F-16 вже цього літа. За інформацією американського видання Bloomberg, Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця 2024 року. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що українські повітряні сили потребують 128 західних винищувачів F-16 для того, щоб на рівних протистояти Росії у небі.