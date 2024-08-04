F-16 вже в Україні, вони використовуються на території держави

Західні винищувачі F-16 в Україні та виконують бойові завдання. Про це у неділю, 4 серпня, заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу до Дня Повітряних сил.

«F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат», – заявив президент нагороджуючи достойних представників Повітряних сил ЗСУ на фоні переданих літаків F-16.

За словами президента, зараз триває новий етап у розвитку Повітряних сил Збройних Сил України.

«Ми багато зробили для того, щоб українські Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації – на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити українське небо від російських ракет і літаків», – сказав Зеленський.

Президент розповів, що з цією метою було проведено сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, нашої ППО, наших Сил оборони. Попри часті відмови, владі вдалось таки реалізувати задум.

«Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!», – заявив Зеленський.

Голова держави не став уточнювати, які саме завдання виконують літаки, але сказав, що поки «кількість літаків та пілотів недостатня».

Нагадаємо, що американське видання Bloomberg повідомляло, що 31 липня в Україну прибула перша партія винищувачів F-16. 10 винищувачів Україна отримала зараз і ще 10 має отримати до кінця року.