Сили оборони застосовували Javelin ще до повномасштабної війни

Армія США здійснила замовлення великої партії ракет Javelin на 1,3 млрд доларів, повідомили у пресслужбі спільного підприємства американських виробників у четвер, 29 серпня. Частину з цих ракет передадуть Україні.

Компанії Lockheed Martin та Raytheon повідомили про укладання мільярдної угоди, яка є частиною контракту на виробництво ракет Javelin, а також супутнього обладнання та послуг. Сам контракт уклали у травні 2023 року.

«Контракт також включає понад 4000 Javelin для поповнення снарядів, які відправляються в Україну», – йдеться у повідомленні компаній.

За даними виробників, контракт на постачання озброєння покликаний збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року. Наразі JJV виготовила понад 50 тис. ракет Javelin і понад 12 тис. командних пускових установок багаторазового використання.

Зазначимо, Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Його ракета має новітню технологію, завдяки якому операторові не потрібно коригувати та супроводжувати заряду до цілі після запуску. Він призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості, зокрема гелікоптерів або БПЛА.

До слова, перші Javelin надійшли до України ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Озброєння, яке раніше застосовували у ближньому бою проти російських танків, регулярно передають Сполучені Штати в межах пакетів військової допомоги.