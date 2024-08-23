Президенти США та України провели телефонну розмову

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в якій підтвердив надання нового пакета військової допомоги для України. Про це йдеться у заяві президента США від 23 серпня до прийдешнього Дня Незалежності України.

«Я розмовляв сьогодні з президентом Зеленським, щоб підтвердити це повідомлення та висловити непохитну підтримку Америки народу України. Протягом двох з половиною років вони відбивали жорстокий наступ Росії, у тому числі повернули більш ніж половину територій, захоплених російськими військами в перші дні війни. Вони залишилися непокореними перед обличчям жахливих воєнних злочинів і звірств Росії. І день за днем ​​вони захищали цінності, які об’єднують людей в обох наших націях і в усьому світі, включно з незалежністю. Тому я пишаюся тим, що ми сьогодні оголосимо новий пакет військової допомоги Україні», – повідомив Джо Байден.

Пакет військової допомоги включатиме:

ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками;

протитанкові ракети для захисту на полі бою;

боєприпаси та мобільні реактивні системи, які їх захищають.

Коли саме надійде озброєння, Джо Байден не уточнив. Зазначимо, 23 серпня у вечірньому зверненні Володимир Зеленський підкреслив важливість вчасного постачання озброєння.

«Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами “завтра” чи “скоро”. Робимо все, щоб прискорити постачання», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент подякував США за підтримку та підкреслив, що Україна критично потребує озброєння з оголошених пакетів допомоги.

Джо Байден додав, що 23 серпня США також запровадили нові санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб, які допомагають Росії у війні проти України. Фінансові обмеження зачіпають, зокрема, енергетичну, металургійну та гірничодобувну галузі, уточнили у пресслужбі міністерства фінансів США.