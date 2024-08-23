Українські військовослужбовці поступово вибивають росіян з Харківщини

Сили оборони України мають успіхи на Харківському напрямку та поступово витискають російських окупантів з цього регіону. Про це повідомив у вечірньому зверненні 23 серпня президент Володимир Зеленський.

Президент привітав військовослужбовців та цивільних українців із Днем державного прапора, а також нагадав, що в Україні 23 серпня відзначається день Харкова. Володимир Зеленський підкреслив, що Харків є героїчним містом, та нагадав, що на початку травня українські захисники відбили наступ росіян на місто.

«Я говорив із головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку», – повідомив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, що напередодні, 22 серпня, третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ оголосила про контратакувальну операцію на Харківщині. За даними військовослужбовців, їм вдалося просунутися углиб фронту на майже 2 км². У 3 ОШБр уточнили, що співвідношення сил на полі бою складає 2,5 до 1 на користь росіян. Втім, за кілька днів окупанти вже втратили понад три сотні солдатів та значну кількість техніки.