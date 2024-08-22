За оцінкою бригади, співвідношення сил на полі бою становить 2,5 до 1 на користь росіян

Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ оголосила, що провела контратакувальну операцію на території Харківської області й просунулася углиб фронту. Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр у четвер, 22 серпня.

Як повідомляється, унаслідок цих дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася вглиб фронту на майже 2 км².

За оцінкою бригади, співвідношення сил на полі бою становить 2,5 до 1 на користь росіян, також є «ворожі сили підтримки». Як заявив командир бригади Андрій Білецький, головним завданням операції є збити наступальний потенціал російської армії.

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В 3 ОШБр повідомили, що за 4 дні у живій силі окупанти втратили три сотні солдатів, а значну кількість техніки й озброєння українці розбили або уразили.

«Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на ворога, що переважає, і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БпС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники й у першу чергу – штурмовики», – повідомив.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад, заявили у 3 ОШБр. Попри те, що окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії, намагаючись повернути втрачене, однак бійці Третьої штурмової наголосили, що «тримають рубежі».