Окупанти відзвітували, що цієї ночі над територією Росії знищили 45 БпЛА

У ніч на середу, 21 серпня, Москву атакували безпілотники. У міському окрузі Подольськ російська ППО нібито відбила атаку безпілотників, які летіли на російську столицю.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін в Telegram, російські сили протиповітряної оборони відбили атаку безпілотників на Підмосков'я. Загалом в області було збито чотири безпілотники.

«Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, що летів на Москву», – заявив він.

За його словами, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Пізніше мер Москви заявив, що ППО збила близько 10 безпілотників. Він назвав нічну атаку однією з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою дронів.

Крім атаки на Підмосков'я, повідомлялося також про повітряні атаки на Білгородську та Ростовську область.

Згодом в російському міноборони, інформацію від якого поширили пропагандисти, повідомили, що російська ППО вночі знищила 45 українських БпЛА літакового типу. Серед 45 знищених за ніч БПЛА 11 збито над Московською областю, ще 23 знищено над Брянською, 6 – над територією Білгородської області, 3 – над Калузькою та 2 – над Курською областю.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ», де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупантів.