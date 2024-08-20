Російський пілот FPV з позивним «Сільвер» вийшов на зв’язок із бійцями легіону «Свобода Росії»

Військовослужбовець російської армії в межах спецоперації «Очерет» підірвав штаб з офіцерами батальйону окупантів «Шторм Z» і перейшов до легіону «Свобода Росії», який воює на боці України. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у Головному правлінні розвідки Міноборони України.

Як розповіли у відомстві, взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним «Сільвер» вийшов на зв’язок із бійцями легіону «Свобода Росії». Піти на співпрацю з Україною, за словами самого росіянина, його спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.

В ГУР зазначили, що співпрацюючи з росіянином Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту. Пізніше, у зручний момент, Сільвер кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу «Шторм Z», де спав його комбат та інші російські офіцери.

«Там десь 15 людей було в підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули», – розповів військовий.

Після цього росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом легіону «Свобода Росії», який складається з росіян, що воюють на боці України.

Нагадаємо, що у квітні ГУР провело операцію проти ворожого малого ракетного корабля «Серпухов». Виявилося, його зсередини знищив військовий Балтійського флоту Росії, який перейшов на бік України.