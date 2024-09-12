У Києві оголосили імена переможців восьмої національної кінопремії «Золота Дзиґа»0
У Києві оголосили переможців VIIІ національної кінопремії «Золота Дзиґа». Лідером за кількістю номінацій був фільм «Ля Палісіада», який представлений у 14 категоріях. Нагадаємо, фільм став кандадатом від України на потрапляння до «оскарівської» номінації «найкращий міжнародний фільм». За ним йде стрічка «Довбуш», у якої 13 номінацій, а замикає трійку лідерів фільм «Уроки толерантності» (8 номінацій). Цього року кінопремію вручили у 23 номінаціях.
Напередодні статуетки отримали лауреати шостої та сьомої кінопремії. Через повномасштабне вторгнення імена лауреатів кінопремії оголошували онлайн у 2023 році. Тепер на офіційній церемонії вони отримали свої довгоочікувані статуетки. Цього року вони змінили дизайн та, за словами організаторів, символізують єдність українців.
Лауреати премії «Золота Дзиґа»:
Найкращий фільм
- «20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов
Найкращий документальний фільм
- «20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов
Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова)
- «Жива», реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко
Найкращий короткометражний документальний фільм
- «Чорнобиль 22», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок
Найкращий анімаційний фільм
- «Маріуполь. Сто ночей», прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник
Найкращий серіал
- «Перевізниця», прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік
Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка)
- Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»
Найкраща музика
- Алла Загайкевич, Олександр Чорний, «Довбуш»
Найкраща операторська робота
- Сергій Михальчук, «Довбуш»
Найкраща чоловіча роль
- Новруз Пашаєв, «Ля Палісіада»
Найкраща жіноча роль
- Анастасія Карпенко, «Як там Катя?»
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Олексій Гнатковський, «Довбуш»
Найкраща жіноча роль другого плану
- Олена Мамчур, «Ля Палісіада»
Найкраща робота художника-постановника
- Юрій Григорович, Олександра Дробот, «Довбуш»
Найкращий сценарій
- Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»
Найкращий грим
- Ірина Солодовська, «Довбуш»
Найкращий дизайн костюмів
- Гала Отенко, Марія Керо, «Довбуш»
Найкращий звук
- Сергій Авдєєв, «Ля Палісіада»
Найкращий монтаж
- Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»
Найкращі спеціальні ефекти
- Олексій Кудима, «Ля Палісіада»
Найкраща пісня
- «Черепаха Аха» з фільму «Ля Палісіада», авторка музики та слів Ганна Чубач.