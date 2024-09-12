У Києві оголосили переможців VIIІ національної кінопремії «Золота Дзиґа». Лідером за кількістю номінацій був фільм «Ля Палісіада», який представлений у 14 категоріях. Нагадаємо, фільм став кандадатом від України на потрапляння до «оскарівської» номінації «найкращий міжнародний фільм». За ним йде стрічка «Довбуш», у якої 13 номінацій, а замикає трійку лідерів фільм «Уроки толерантності» (8 номінацій). Цього року кінопремію вручили у 23 номінаціях.

Напередодні статуетки отримали лауреати шостої та сьомої кінопремії. Через повномасштабне вторгнення імена лауреатів кінопремії оголошували онлайн у 2023 році. Тепер на офіційній церемонії вони отримали свої довгоочікувані статуетки. Цього року вони змінили дизайн та, за словами організаторів, символізують єдність українців.

Лауреати премії «Золота Дзиґа»:

Найкращий фільм

«20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов

Найкращий документальний фільм

«20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова)

«Жива», реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Чорнобиль 22», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

Найкращий анімаційний фільм

«Маріуполь. Сто ночей», прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник

Найкращий серіал

«Перевізниця», прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік

Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка)

Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»

Найкраща музика

Алла Загайкевич, Олександр Чорний, «Довбуш»

Найкраща операторська робота

Сергій Михальчук, «Довбуш»

Найкраща чоловіча роль

Новруз Пашаєв, «Ля Палісіада»

Найкраща жіноча роль

Анастасія Карпенко, «Як там Катя?»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Олексій Гнатковський, «Довбуш»

Найкраща жіноча роль другого плану

Олена Мамчур, «Ля Палісіада»

Найкраща робота художника-постановника

Юрій Григорович, Олександра Дробот, «Довбуш»

Найкращий сценарій

Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»

Найкращий грим

Ірина Солодовська, «Довбуш»

Найкращий дизайн костюмів

Гала Отенко, Марія Керо, «Довбуш»

Найкращий звук

Сергій Авдєєв, «Ля Палісіада»

Найкращий монтаж

Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»

Найкращі спеціальні ефекти

Олексій Кудима, «Ля Палісіада»

Найкраща пісня