Українська кіноакадемія назвала переможців шостої національної кінопремії «Золота Дзиґа». Цього року оголошення володарів нагород відбувалось у незвичний спосіб. Церемонії не було, лауреатів оголошували онлайн на офіційних сторінках Української кіноакадемії протягом декількох днів. Спочатку було названо переможців шостої кінопремії, адже через повномасштабне вторгнення голосування, яке мало відбутись у 2022 року, було перенесено на 2023 рік. Після оголошення усіх лауреатів шостої кінопремії розпочнеться оприлюднення лауреатів сьомої кінопремії. Уже відомо, що нагороду за внесок у кінематограф отримав режисер-документаліст Андрій Загданський.

Нагадаємо, до довгого списку шостої кінопремії увійшло 55 фільмів: 10 повнометражних ігрових, 11 документальних, 22 короткометражних, 8 анімаційних фільми та 4 серіали. Саме з них шляхом голосування було сформовано спочатку список номінантів, а згодом – переможців.

Шосту національну премію за внесок у кінематограф отримав режисер-аніматор Євген Сивоконь. Лауреата у цій номінації визначили члени Національної спілки кінематографістів України (НСКУ).

Список переможців шостої національної кінопремії

Найкращий фільм «Стоп-Земля», реж. Катерина Горностай, прод. Віталій Шереметьєв, Ольга Бесхмельниціна, Наталія Лібет, Віка Хоменко

Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка) Катерина Горностай («Стоп-Земля»)

Найкраща чоловіча роль Сергій Філімонов («Носоріг», реж. Олег Сенцов, прод. Денис Іванов, Олег Сенцов)

Найкраща жіноча роль Марина Кошкіна («Із зав'язаними очима», реж. Тарас Дронь, прод. Валерія Сочивець)

Найкраща чоловіча роль другого плану Олександр Іванов («Стоп-Земля»)

Найкраща жіноча роль другого плану Лариса Руснак («Із зав'язаними очима»)

Найкраща операторська робота В'ячеслав Цвєтков («Цей дощ ніколи не скінчиться»)

Найкраща робота художника-постановника Максим Німенко («Стоп-Земля»)

Найкращі костюми Олена Гресь («Стоп-Земля»)

Найкращий сценарій Катерина Горностай («Стоп-Земля»)

Найкраща музика Мар'яна Клочко («Стоп-Земля»)

Найкраща пісня «Прийди / Come» («Стоп-Земля»), авторка та виконавиця Марʼяна Клочко

Найкращий документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться», реж. Аліна Горлова, прод. Максим Наконечний

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова) «Папині кросівки», реж. Ольга Журба, прод. Максим Асадчий, Олександр Чубко

Найкращий короткометражний анімаційний фільм «Глибока вода», реж. Анна Дудко, прод. Олена Голубєва

Найкращий ігровий серіал «Кава з кардамоном», реж. Ірина Громозда, прод. Олена Лавренюк, Сергій Лавренюк, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олена Зоз

Найкращий грим Марія Пілунська («Стоп-Земля»)

Найкращий звук Борис Петер («Земля Івана»)

Найкращий монтаж Нікон Романченко, Катерина Горностай («Стоп-Земля»)

Найкращі спеціальні ефекти Олексій Кудима, Микола Костомаров («Стоп-Земля»)