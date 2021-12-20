Головну роль зіграла Олена Лавренюк

Десятисерійну історичну драму «Кава з кардамоном» знято за мотивами роману львівської письменниці Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону». Серіал стартує на каналі СТБ у понеділок, 20 грудня, повідомило Держкіно.

Серіал розповість про стосунки молодої дівчини, дочки священника, яка з'єднала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки засудило суспільство. Події відбуваються у Львові в ХІХ столітті.

«Хвилююча та пристрастна оповідь про нерівне, грішне почуття героїв – одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Історія любові розгортається на тлі революції 1848-1849 рр., яку прозвали весною народів», – так про 10-серійну драму написано на її сторінці у Facebook.

Режисеркою стала Ірина Громозда. Головні ролі виконали 36-річна уродженка Львова Олена Лавренюк («Dzidzio Контрабас», «11 дітей з Моршина», «Синевір») та 50-річний польський актор Павел Делонг («Готель останьої надії», «К значить кохання», «В тилу ворога»). Також у серіалі зіграли Тереза Делонг, Анна Чесляк(«Пікселі»), Тарас Цимбалюк («Чорний ворон», «Спіймати Кайдаша»), Софія Бровко («Жіночій лікар 2»), Бартек Каспшиковські («Світ очима Кепських», «Чоловік, який став Папою»), Анастасія Остреїнова («Гіркі жнива»).

«Каву з кардамоном» знімали в одному з найбільших в Україні павільйонів на території кіностудії імені Олександра Довженка. Серіал також знімали у Львові – на площі Ринок, на вулицях Яна Матейка, Листопадового чину, у Будинку вчених, а ще у Жовкві та Вишні. Спеціально для проекту було пошито понад тисячу костюмів, які відтворюють дух епохи.

Історична драма буде доступна у двох форматах, відвертішу версію, яка містить еротичні сцени,можна буде подивитися на YouTube.