Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила список номінантів на кінопремію «Золотий глобус 2022». Про це інформує офіційний сайт премії.
Найбільше, по 7 номінацій, отримали фільми «Белфаст» Кеннета Брана та «Влада пса» Джейн Кемпіон. Переможців оголосять 9 січня.
Номінанти на премію «Золотий глобус 2022»
Найкращий фільм (драма):
- «Белфаст»
- «Влада пса»
- «Дюна»
- «Король Річард»
- «CODA: Дитина глухих батьків»
Найкращий фільм (мюзікл чи комедія):
- «Сірано»
- «Не дивіться вгору»
- «Лакрична піца»
- «Тік-так, бум!»
- «Вестсайдська історія»
Найкращий серіал (драма):
- «Гра в кальмара»
- «Люпен»
- «Спадкоємці»
- «Поза»
- «Ранкове шоу»
Найкращий серіал (мюзикл чи комедія):
- «Велика»
- «Хитрощі»
- «Вбивства в одній будівлі»
- «Скажені пси з резервації»
- «Тед Лассо»
Найкращий режисер:
- Кеннет Брана – «Белфаст»
- Дені Вільньов – «Дюна»
- Меггі Джилленхол – «Незнайома донька»
- Джейн Кемпіон – «Влада пса»
- Стівен Спілберг – «Вестсайдська історія»
Найкраща актриса в драматичному фільмі
- Леді Гага («Дім Ґуччі»)
- Ніколь Кідман («Бути Рікардо»)
- Олівія Колман («Незнайома дочка»)
- Крістен Стюарт («Спенсер: Таємниця принцеси Діани»)
- Джессіка Честейн («Очі Теммі Фей»)
Найкращий актор у драматичному фільмі
- Махершала Алі («Лебедина пісня»)
- Хав'єр Бардем («Бути Рікардо»)
- Бенедикт Камбербетч («Влада пса»)
- Вілл Сміт («Король Річард»)
- Дензел Вашингтон («Трагедія Макбета»)
Найкраща актриса в мюзиклі або комедії
- Маріон Котіяр («Аннетт»)
- Алана Хаїм («Лакрична піца»)
- Дженніфер Лоуренс («Не дивися вгору»)
- Емма Стоун («Круелла»)
- Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»)
Найкращий актор в мюзиклі і комедії
- Ендрю Гарфілд («Тік-Так, бум!»)
- Леонардо ДіКапріо («Не дивися вгору»)
- Пітер Дінклейдж («Сірано»)
- Ентоні Рамос («На висоті мрії»)
- Купер Хоффман («Лакрична піца»)
Найкращий сценарій до фільму
- Пол Томас Андерсон («Лакрична піца»)
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Джейн Кемпіон («Влада пса»)
- Адам МакКей («Не дивися вгору»)
- Аарон Соркін («Бути Рікардо»)
Найкращий анімаційний фільм
- «Лука»
- «Мій Сонячний Маад»
- «Втеча»
- «Рая та останній дракон»
- «Енканто»
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Брайан Кокс («Спадкоємці»)
- Лі Джон-Дже («Гра в кальмара»)
- Джеремі Стронг («Спадкоємці»)
- Біллі Портер («Поза»)
- Омар Сі («Люпен»)
Найкраща актриса в драматичному серіалі
- Узо Адуба («Пацієнти»)
- Крістін Баранскі («Хороша боротьба»)
- Елізабет Мосс («Розповідь служниці»)
- Емджей Родрігес («Поза»)
- Дженніфер Еністон («Ранкове шоу»)
Найкращий актор в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон («Чорна комедія»)
- Стів Мартін («Вбивства в одній будівлі»)
- Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)
- Ніколас Голт («Велика»)
- Мартін Шорт («Вбивства в одній будівлі»)
Найкраща актриса в комедійному серіалі
- Ханна Айнбайндер («Хитрощі»)
- Трейсі Елліс Росс («Чорна комедія»)
- Ісса Рей («Біла ворона»)
- Джин Смарт («Хитрощі»)
- Ель Фаннінг («Велика»)
Найкращий міні-серіал
- «Імпічмент: Американська історія злочинів»
- «Ломка»
- «Мейр з Істтауна»
- «Підземна залізниця»
- «Прибиральниця. Історія матері-одиначки»
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