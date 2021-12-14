З ким конкурують «Погані дороги» за оскарівську номінацію.

«Цікаво, чи глядач готовий подивитись собі в очі».

Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила список номінантів на кінопремію «Золотий глобус 2022». Про це інформує офіційний сайт премії. Найбільше, по 7 номінацій, отримали фільми «Белфаст» Кеннета Брана та «Влада пса» Джейн Кемпіон. Переможців оголосять 9 січня. Номінанти на премію «Золотий глобус 2022» Найкращий фільм (драма): «Белфаст»

«Влада пса»

«Дюна»

«Король Річард»

«CODA: Дитина глухих батьків» Найкращий фільм (мюзікл чи комедія): «Сірано»

«Не дивіться вгору»

«Лакрична піца»

«Тік-так, бум!»

«Вестсайдська історія» Найкращий серіал (драма): «Гра в кальмара»

«Люпен»

«Спадкоємці»

«Поза»

«Ранкове шоу» Найкращий серіал (мюзикл чи комедія): «Велика»

«Хитрощі»

«Вбивства в одній будівлі»

«Скажені пси з резервації»

«Тед Лассо» Найкращий режисер: Кеннет Брана – «Белфаст»

Дені Вільньов – «Дюна»

Меггі Джилленхол – «Незнайома донька»

Джейн Кемпіон – «Влада пса»

Стівен Спілберг – «Вестсайдська історія» Найкраща актриса в драматичному фільмі Леді Гага («Дім Ґуччі»)

Ніколь Кідман («Бути Рікардо»)

Олівія Колман («Незнайома дочка»)

Крістен Стюарт («Спенсер: Таємниця принцеси Діани»)

Джессіка Честейн («Очі Теммі Фей») Найкращий актор у драматичному фільмі Махершала Алі («Лебедина пісня»)

Хав'єр Бардем («Бути Рікардо»)

Бенедикт Камбербетч («Влада пса»)

Вілл Сміт («Король Річард»)

Дензел Вашингтон («Трагедія Макбета») Найкраща актриса в мюзиклі або комедії Маріон Котіяр («Аннетт»)

Алана Хаїм («Лакрична піца»)

Дженніфер Лоуренс («Не дивися вгору»)

Емма Стоун («Круелла»)

Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія») Найкращий актор в мюзиклі і комедії Ендрю Гарфілд («Тік-Так, бум!»)

Леонардо ДіКапріо («Не дивися вгору»)

Пітер Дінклейдж («Сірано»)

Ентоні Рамос («На висоті мрії»)

Купер Хоффман («Лакрична піца») Найкращий сценарій до фільму Пол Томас Андерсон («Лакрична піца»)

Кеннет Брана («Белфаст»)

Джейн Кемпіон («Влада пса»)

Адам МакКей («Не дивися вгору»)

Аарон Соркін («Бути Рікардо») Найкращий анімаційний фільм «Лука»

«Мій Сонячний Маад»

«Втеча»

«Рая та останній дракон»

«Енканто» Найкращий актор у драматичному серіалі Брайан Кокс («Спадкоємці»)

Лі Джон-Дже («Гра в кальмара»)

Джеремі Стронг («Спадкоємці»)

Біллі Портер («Поза»)

Омар Сі («Люпен») Найкраща актриса в драматичному серіалі Узо Адуба («Пацієнти»)

Крістін Баранскі («Хороша боротьба»)

Елізабет Мосс («Розповідь служниці»)

Емджей Родрігес («Поза»)

Дженніфер Еністон («Ранкове шоу») Найкращий актор в комедійному серіалі Ентоні Андерсон («Чорна комедія»)

Стів Мартін («Вбивства в одній будівлі»)

Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)

Ніколас Голт («Велика»)

Мартін Шорт («Вбивства в одній будівлі») Найкраща актриса в комедійному серіалі Ханна Айнбайндер («Хитрощі»)

Трейсі Елліс Росс («Чорна комедія»)

Ісса Рей («Біла ворона»)

Джин Смарт («Хитрощі»)

Ель Фаннінг («Велика») Найкращий міні-серіал «Імпічмент: Американська історія злочинів»

«Ломка»

«Мейр з Істтауна»

«Підземна залізниця»

«Прибиральниця. Історія матері-одиначки»

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