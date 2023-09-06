Головну роль у фільмі зіграла Ксенія Хижняк

У прокат вийшов фільм Марисі Нікітюк «Я, Ніна». Авторкою ідеї та продюсеркою (разом з Юлією Сінькевич) є телеведуча Яніна Соколова. Її присутність і у титрах, і на екрані є невипадковою, адже в основі картини – її особиста історія боротьби з важкою хворобою. У п’ятницю, 8 вересня, у Львові Яніна Соколова особисто представить фільм у Львові.

Головна героїня картини – Ніна Сокіл, успішна телеведуча. В її житті є успіх, кар’єра, шанувальники, гроші і навіть люблячий чоловік. Проте страшний діагноз руйнує все, до чого вона так довго йшла. Далі почнеться виснажлива боротьба з хворобою, відчай, але разом з тим у житті Ніни з'являться люди, які даруватимуть їй надію.

Режисеркою стрічки є Марися Нікітюк, відома стрічкою «Коли падають дерева», учасницею Берлінале та найкращим дебютом 2018 року за версією премії кінокритиків «Кіноколо».

У головній ролі дебютувала психологиня, блогерка й акторка Ксенія Хижняк. Також у фільмі зіграли Олексій Тритенко («Мирний-21», «Я працюю на цвинтарі»), Максим Панченко («Червоний. Без лінії фронту»), Ігор Колтовський («Погані дороги», «І будуть люди», «Червоний»). Оператор-постановник – володар «Срібного ведмедя» Берлінале Сергій Михальчук («Довбуш», «Дике поле», «Поводир»), який з початком повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем. Нещодавно про нього вийшла документальна стрічка «Культура vs Війна». Музику написав Антон Байбаков («Залізні метелики», «Брама»).

Світова прем’єра картини відбулася на Tallinn Black Nights Film Festival, а українська – на «Миколайчук Open». Попри те, що фільм має реальні події у своїй основі, він, без сумніву, є художнім висловлюванням.

Марися Нікітюк цікаво працює з формою, поєднуючи цікаве колористичне рішення, візуальні експерименти із певним документалізмом, запрошуючи, зокрема, на деякі ролі людей, що мали досвід боротьби з онкологією. Дещо надмірна екзальтованість не заважає, утім, важливим меседжам картини, яка говорить не так про хвороби, як про опір обставинам, надію.

Фільм є українсько-німецькою копродукцією. Дистрибʼютор в Україні – «Артхаус Трафік».