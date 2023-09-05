У рамах фестивалю відбудеться ретроспектива фільмів Квентіна Тарантіно

У четвер, 7 вересня, в Україні стартує фестиваль американського кіно «Незалежність». У Львові покази відбудться у кінотеатрі «Планета Кіно Forum Lviv» та America House. Ігрова та документальна програми зібрали американські фестивальні хіти останніх років.

Ретроспектива Тарантіно

На честь 60-річчя Квентіна Тарантіно фестиваль представить три фільми режисера.

«Я працюю як диригент, а глядачі є оркестром. І моє завдання полягає у тому, щоб змусити їх ухкати й ахкати, сміятися і кричати в потрібний момент», – сказав про себе Квентін Тарантіно.

Фільми Тарантіно – завжди блискучий жанровий мікст, гиньоль, пародія на все і вся, і на американську демократію в тому числі, а також на расові проблеми, на жанрове кіно, на сам гуманізм, на ціну людського життя. А ще це завжди блискучі діалоги, дотепні та абсурдні водночас.

Тарантіно розробляє власну золоту жилу в кіно, догоджаючи усім смакам. Цікаво, що нікому не відомого, зневіреного кіномана, який свого часу працював у відеопрокатіі тільки пробував свої сили в режисурі, витягнув продюсер із прізвищем Бендер.

Головне досягнення Тарантіно – віртуозна гра з поп-культурою, переінакшування смислів, мова вулиць, зведена Тарантіно в ранг мистецтва.

7 вересня – «Кримінальне чтиво» (1994)

Картина, що має «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю, насичена цитатами з фільмів чи не з усіх голлівудських жанрів і одночасно підриває всі жанрові структури. Це виявилося дуже зручним в контексті тематичного розвитку американського кінематографа: іронічна дистанція по відношенню до того, що відбувається виявляється настільки значною, що насильство в кадрі починає сприйматися як щось само собою зрозуміле і, у всякому разі, не страшне.

8 вересня – «Безславні виродки» (2009)

Альтернативна історія часів ІІ світової війни. Традиційно криваво, дотепно та з неймовірними акторськими роботами. Крістоф Вальц має за роль у фільмі нагороду Канн та «Оскар». Фільм розповідає про групу американських євреїв, які тероризують нацистів у окупованій Франції. У картині знялися Даніель Брюль, Тіль Швайгер, Бі Джей Новак, Майк Маєрс, Діана Крюгер та Бред Пітт. В основі сюжету – історія Сюзанни Дрейфус, у присутності якої від рук німецького полковника Ганса Ланда гине вся родина. Дівчина, якій дивом вдалося врятуватися, ховається у Парижі. Вона змінює ім'я та влаштовується на роботу в кінотеатр. Тоді ж у Європі лейтенант Альдо Рейн збирає загін єврейських солдатів для підривної діяльності. Дві сюжетні лінії перетнуться, коли диверсанти зустрінуться із Сюзанною.

9 вересня – «Одного разу в… Голлівуді» (2019).

Хронологічно найсвіжіший фільм Тарантіно, який режисер на піку форми наповнює смачними фішечками (в нормальному розумінні цього слова). Він вигадливий, його фантазія просто невичерпна, а шари, які він накладає, можна читати один за одним, смакуючи їх кожен окремо та всі разом. В основі фільму – одна із найбільших голлівудських драм. 9 серпня 1969 року банда Чарльза Менсона зарізала 26-річну актрису Шерон Тейт, дружину Романа Поланського, яка була на останніх місяцях вагітності. Разом із нею загинули ще декілька її друзів, які перебували тоді на віллі. Тейт чудово зіграла Марго Роббі. Але у центрі фільму – інша пара героїв, яких зіграли мегастарз сучасного кіно Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Рік Далтон намагається повернути собі колишній успіх. Його охоронець, дублер та друг («трохи менше, ніж дружина») Кліфф Бут (Бред Пітт) також мріє про успішну кар’єру. Рік живе на віллі по сусідству з зоряним подружжям Тейт-Поланський та мріє познайомитись із ними.

І це тільки зав’язка історії, яка насичена купую деталей, нюансів та додаткових сенсів.

Ігрова програма

10 вересня – «Тар» (2022, реж. Тодд Філд).

Фільм розповідає історію життя неймовірно талановитого музиканта Лідії Тарр. Вона отримала місце у знаменитому Берлінському оркестрі, куди її прийняли за її чудовий композиторський талант, і стала першою жінкою, яка грала у справді елітному колі. У головній ролі – Кейт Бланшетт.

11 вересня – «Чемпіони» (2023, реж. Роберт Фарреллі)

Вуді Гаррелсон грає колишнього баскетбольного тренера, якого після переступів перед законом суд зобов’язує тренувати команду гравців з інвалідністю. Зневірений на початку, згодом він розуміє, що його нова команда набагато сильніша, ніж він міг собі уявити.

Документальна програма

Також, в America House у Львові відбудеться серія безкоштовних кінопоказів документальний фільмів.

13 вересня – «Предмет» (2022, реж. Камілла Голл, Дженніфер Тіксієра)

На прикладі таких успішних зразків сучасної документалістики як Staircase, Hoop Dreams, The Wolfpack, Square і Capturing the Friedmans, цей фільм досліджує, як документальний режисер може етично працювати з людською травмою.

15 вересня – «Тендітні плечі: переосмислення Барбі» (2018, реж. Андреа Блауґрунд Невінс)

Фільм досліджує понад 60 років жіночої історії крізь призму 30-сантиметрової пластикової ляльки.

Стрічка також показує шість десятиліть шокуюче сексистських ЗМІ та свідчення очевидців про винайдення та еволюцію Барбі.

18 вересня – «Погана преса» (2023, реж. Ребекка Лендсберрі-Бейкер, Джо Пілер)

Ваше єдинє надійнє джерело інформації за ніч перетворюється на суцільну урядову пропаганду. Саме це сталося з громадянами народності Маскогі, четвертого за величиною племені індіанців у 2018 році. Із 574 визнаних у США племен, Маскогі була однією з п’яти народностей, які мали вільну та незалежну пресу, аж поки доки його законодавчий орган раптово не скасував Закон про вільні медія напередодні виборів – чесне новинне видання Mvskoke Media тепер опинилося під редакційним наглядом місцевого уряду.

Після показу фільмів «Тендітні плечі: переосмислення Барбі» та «Погана преса» відбудуться сесії питань і відповідей з режисерами стрічок.

Окрім Львова фестиваль «Незалежність» пройде також у Києві та Одесі.