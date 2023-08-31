У Венеції відкрився 80-й міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч він відбудеться з 30 серпня по 9 вересня 2023 року. Венеціанський фестиваль – найстарший та один із найпрестижніших кінофестивалів у світі.



Цьогоріч Україну представлятимуть три стрічки. Відреставрований фільм «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова покажуть у програмі Venice Classics, «Доба перша» Валерія Коршунова (Україна) у категорії Biennale College Cinema – VR та «Назавжди-Назавжди» Анни Бурячкової у конкурсній програмі Orizzonti Extra.

«Назавжди-Назавжди» є повнометражним ігровим дебютом Анни Бурячкової, яка також знімає музичні відео тощо. Однією з останніх її робіт є кліп на пісню співачки Стасік «Герої не вмирають».

«Назавжди-Назавжди» є повнометражним ігровим дебютом Анни Бурячкової (фото: кадр з фільму)

Дія фільму відбувається у Києві кінця 90-х. Головна героїня, Тоня, переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі й приєднується до компанії, яка шукає пригод. Тоня закохується, але складне минуле переслідує її.

Сценарій Анна Бурячкова написала у співпраці з Мариною Степанською («Стрімголов», «Знебарвлена»). Робота над картиною розпочалась у 2020 році. Сам фільм був завершений за два місяці до початку повномасштабного вторгнення.

На венеціанському фестивалі буде представлено український VR-проект «Доба перша» режисера Валерія Коршунова та продюсерки Світлани Коршунової.

«Доба перша» – VR-досвід від першої особи, що переміщає відвідувача у ситуацію першого дня повномасштабного російського вторгнення, та дозволяє спробувати пережити внутрішню трансформацію, через якій пройшли українці 24 лютого 2022 року.

«Ми хочемо поділитися досвідом першого дня війни з широкою аудиторією, яка, як і ми колись, не вірить, що подібне можливо в їхньому житті. Цей досвід про те, що дозволяє українцям сьогодні чинити опір, коли всі очікували, що ми не витримаємо і 3 дні», – розповідає Валерій Коршунов.

Проект засновано на історіях реальних людей. Глядач зможе побачити будинки Бородянки та Бучі, зруйновані снарядами окупантів. Разом з великою кількістю артефактів війни будівлі були скановані й далі відтворені у віртуальному просторі.

Валерій Коршунов, відомий своїми проектами про Чорнобиль, почав фiльмування та сканування наслідків війни ще влітку 2022 року. «Доба перша» буде представлено великою інсталяцією 36 м2, на окремому острові Venice Immersive серед 43 інших проектів з 25 країн.

Відкрила 80-й Венеційський стрічка Едоардо Де Ангеліса «Comandante». Режисерка Ліліана Кавані та актор Тоні Леунг Чжу-вай отримали «Золотого Лева» за досягнення.

Нагадаємо, найвідомішою картиною 90-річної Кавані є фільм «Нічний портьє» (1974 рік) із Шарлоттою Ремплінг у головній ролі. Саме вона і вручила нагороду режисерці.

Ліліана Кавані (фото La Biennale di Venezia)

Тоні Леунг Чжу-вай зіграв головні ролі в трьох фільмах, які свого часу отримали «Золотого Лева» «Місто скорботи» (1989) режисера Хоу Сяосяня, «Велорикша» (1995) режисера Чань Ан Хунга та «Хіть, жага» (2007) режисера Енга Лі.

У офіційному відборі фестивалю представлять 82 нових художніх фільми. З них – 23 у конкурсі.



Фільми, що увійшли до основного конкурсу:

«Адажіо» - реж. Стефано Солліма

«Бідні-нещасні» - реж. Йоргос Лантімос

«Бернстайн» - реж. Бредлі Купер

«Поза сезоном» - реж. Стефан Брізе

«Граф» - реж. Пабло Ларрейн

«Догмен» - реж. Люк Бессон «Довгоочікуваний світанок» - реж. Саверіо Костанцо

«Жінка з...» - реж. Малгожата Шумовська, Міхал Енглерт

«Зелена межа» - реж. Аґнєшка Голланд

«Зла не існує» - реж. Рюсуке Хамагуті

«Комманданте» - реж. Едоардо Ді Ангеліс (фільм відкриття)

«Любо» - реж. Джорджо Дірітті

«Меч короля» - реж. Микола Арсель «Пам'ять» - реж. Мішель Франка «Передчуття» - реж. Бертран Бонелло «Прісцілла» - реж. Софія Коппола «Походження» - реж. Ава ДюВерней «Теорія усього» - реж. Тімм Крегер «Вбивця» - реж. Девід Фінчер «Феррарі» - реж. Майкл Манн

«Голлі» - реж. Фін Трьох

«Еней» - реж. П'єтро Кастеллітто

«Я, капітан» - реж. Маттео Гарроне

Поза конкурсом покажуть нові фільми Веса Андерсона («Чудова історія Генрі Шугара»), Вуді Аллена («Велика іронія»), Романа Поланскі («Палац», де зіграли російські актори, зокрема Алєксандр Пєтров, який перебуває під українськими санкціями), Річарда Лінклейтера («Кіллер»), Вільяма Фрідкіна, Хармоні Коріна.

Через страйк голлівудських акторів великої кількості зірок у Венеції не очікують.

Головне фото La Biennale di Venezia