Аварія сталася біля села Пістинь Косівської громади

Вранці у четвер, 12 вересня, біля села Пістинь Косівської громади зіткнулися MAN та Opel Vivaro. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще чотирьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про ДТП у Косівській громаді надійшло на «102» о 8:47.

«На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі, спеціалісти-криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області та всі відповідні служби. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення між вантажним автомобілем MAN та автомобілем Opel Vivaro», – інформують правоохоронці.

Внаслідок аварії водій та пасажир Opel загинули на місці, ще чотирьох пасажирів доставили до лікарні. Всі обставини та причини аварії наразі з’ясовують.