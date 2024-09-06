Смертельна аварія сталася 5 вересня у селі Матеївці Коломийського району

Смертельна аварія сталася 5 вересня у селі Матеївці Коломийського району. 22-річна водійка Citroën Jumper збила 70-річного велосипедиста. Від отриманих травм уродженець Херсонщини помер на місці ДТП.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 вересня, за кермом Citroën була жителька Коломиї.

«22-річна водійка Citroën Jumper вчинила наїзд на велосипедиста. Останній рухався у попутному напрямку відносно руху транспортного засобу і раптово почав здійснювати маневр ліворуч. Внаслідок ДТП уродженець Херсонської області помер на місці події», – інформують правоохоронці.

Прикарпатка за кермом була тверезою. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого, їй загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.