Dodge Caliber зіткнувся з відбійником та перекинувся у кювет

Смертельна ДТП сталася близько 23:40 25 серпня у селищі Делятин Надвірнянського району. Dodge Caliber зіткнувся з відбійником та перекинувся у кювет. Водій та пасажирка загинули на місці, трьох дітей госпіталізували.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 26 серпня, водій Dodge, рухаючись вулицею Шевченка в Делятині, проявив неуважність та не впорався із керуванням. У результаті автомобіль зіткнувся з відбійником та перекинувся у кювет.

«Керманич та пасажирка загинули на місці аварії. Йдеться про мешканців Делятина, 1992 та 1994 років народження. До лікарні потрапили ще троє пасажирів автомобіля: 2015, 2020 та 2018 років народження», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.