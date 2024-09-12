Загалом Наумов розікрав понад 4,1 млн грн

Справу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якого обвинувачують у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем, передали до суду. Про це 12 вересня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ за фактами зловживання службовим становищем, заволодіння чужим майном у великих розмірах та заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні.

Слідчі зібрали докази, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора одного з державних підприємств, підписав економічно невигідний для цього підприємства договір та документи з виконання та оплати робіт. Внаслідок чого держава зазнала понад 370 тис. грн збитків.

Також ексгенерал організував безпідставне нарахування і виплату собі премій, в результаті чого заволодів грошима держпідприємства на суму у понад 460 тис. грн. Крім того, працюючи за контрактом в СБУ, йому безпідставно нарахували майже 3,3 млн грн середньомісячної заробітної плати.

Загалом Наумов розікрав понад 4,1 млн грн.

Що відомо Андрія Наумова

Раніше повідомляли, що ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Його затримали в Сербії на початку червня 2022 року. Під час його огляду поліція виявила гроші та діаманти, які, імовірно, походять від злочинної діяльності. Ексгенералу висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ніша.

У середині жовтня 2022 року Україна просила Сербію про екстрадицію посадовця, адже він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю. Однак у липні Київ отримав відмову.

У вересні 2023 році Вищий суд сербського міста Ниш засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. А вже наприкінці грудня він вийшов з-під варти, проте отримав заборону покидати країну через розгляд апеляційної скарги на вирок.

У травні 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Наумову у незаконному збагаченні на 32,7 млн грн. У червні ексгенералу також повідомили про підозру у підробці документів для сербського суду.

З серпня він перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.