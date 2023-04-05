Андрій Наумов поки що переховується в Сербії

Агент Федеральної служби безпеки Росії та екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович лобіював призначення скандального Андрія Наумова першим заступником голови СБУ. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР) у середу, 5 квітня, пише LB.ua.

З оприлюднених розмов колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та екc-очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча стає відомо, що Кулініч за завданням росіян лобіював призначення Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. Саме російська ФСБ зіграла свою роль у звільненні з посади заступника очільника СБУ Руслана Баранецького.

Діяльність Кулініча курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням ФСБ Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

За даними ДБР, наразі Кулінич не йде на співпрацю зі слідством.

Разом з тим, в рамках розслідування держзради Кулініча, сьогодні ДБР проводить обшуки на фірмах Сівковича і у підконтрольних йому осіб.

Слідство встановило, що Кулініч був довіреною особою Сівковича. Екс-керівник управління СБУ активно виконував вказівки кураторів для впровадження «своїх людей» до різних державних і правоохоронних органів для діяльності проти України.

Як зазначає ДБР, Кулініч заздалегідь знав про плани Росії напасти з тимчасово окупованого Криму на материкову Україну. Але навмисно приховав цю інформацію від керівництва та заборонив відправляти будь-яку документацію щодо цього до центрального управління СБУ.

Нагадаємо, що Олега Кулініча затримали в липні 2022 року під час спецоперації СБУ і ДБР. Він підозрюється у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), створенні злочинної організації (ст. 255), самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407), заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263). Кулініча звільнили з посади за кілька місяців до затримання, але вже після початку повномасштабної війни – в березні 2022.

Сівкович, за даними СБУ, разом із Клюєвим відповідальні за відправку в Україну агентів російських спецслужб. Саме вони створили «офіс» із працівниками ФСБ.

Андрія Наумова також підозрюють у державній зраді. За версією правоохоронців, він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. Нагадаємо, росіяни захопили ЧАЕС у першийдень повномасштабного вторгнення.

В червні Наумова затримали у Сербії. Україна вже попросила Сербію про його екстрадицію.