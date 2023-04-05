Прибутки з компаній спонсорували російську агресію

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела обшуки у 15 компаніях регіонала-втікача та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та виявила, що вони працювали на російські спецслужби. Компанії, які надавали рієлторські, транспортні та фінансові послуги, пов'язані з Сівковичем та ФСБ.

Про це повідомили у прес-службі СБУ у середу, 5 квітня. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 15 компаніях на Київщині, які дотичні до зрадника Володимира Сівковича.

«Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві. За даними слідства, саме він курує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ. Завданням цього "офісу" є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави», – повідомили у прес-службі СБУ.

Щоб прикривати свої злочини, Володимир Сівкович використовував компанії у Києві. Їхні прибутки застосовувались як фінансування підривної діяльності та на підтримку Росії.

Під час обшуків правоохоронці виявили зброю, документи та інші матеріали, що підтверджують злочини Сівковича. Колишнього заступника секретаря РНБО звинувачують у державній зраді та перевищенні службових повноважень.

Нагадаємо, Володимир Сівкович з 2010 року був віце-прем'єром, відповідальним за силовий блок тогочасного прем'єр-міністра Миколи Азарова. Того ж року він став заступником секретаря РНБО. Після Революції Гідності 2014 року Володимир Сівкович втік до Росії, звідки продовжує свою підривну діяльність.