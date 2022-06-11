Наумов виїхав з України за кілька годин до початку вторгнення російських військ

Колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова затримали в Сербії при спробі незаконно провезти велику кількість готівки через пункт пропуску Прешево на кордоні з Північною Македонією. Про це повідомляє «Українська правда».

Прикордонники зупинили автівку BMW у прикордонному пункті «Прешево», за кермом якої сидів 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. Із ним у машині був Наумов. Чоловіки планували виїхати до Північної Македонії.

Після обшуку в автомобілі поліцейські виявили незадекларованими біля 600 тис. євро, майже 125 тис. доларів і два смарагди.Обох чоловіків затримала поліція міста Ніш за підозрою у відмиванні коштів.

Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. 2020 року президент Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. На своїй посаді начальник управління внутрішньої безпеки СБУ відповідав за контроль самих спецслужбовців, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу – секретна.

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва. 1 квітня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що позбавив Наумова звання генерала.