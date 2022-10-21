Андрій Наумов

Україна направила Сербії запит на екстрадицію колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який покинув Україну 23 лютого та був затриманий чотири місяці тому. Про це повідомляє українська служба BBC.

Як йдеться в матеріалі видання, суд сербського міста Ніш розглядає справу Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну.

«Суддя досудового провадження Високого суду в Ніші діє у справі громадянина України Андрія Наумова за запитом про екстрадицію в Україну», – йдеться в письмовій відповіді судді Мішка Радівоєвича, речника Високого суду в Ніші.

Адвокатка Наумова Таня Савич повідомила, що на першому слуханні, яке відбулося 19 жовтня, петицію України не зачитали, а тому причина екстрадиції поки невідома. За її словами, засідання перенесли через те, що Наумов попросив надати перекладача на українську.

За даними джерел видання, запит про екстрадицію надіслали у вересні.

Нагадаємо, Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Для втечі з країни він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою та коштовностями. Автомобілі вирушили до Німеччини, де він переховувався.

7 червня Наумова затримали на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тис. євро, 125 тис. доларів та принаймні два цінні смарагди.

Зараз Держбюро розслідувань веде провадження проти Наумова за підозрою в державній зраді. До приходу в СБУ він очолював «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», отже, міг передати росіянам інформацію, яка дозволила їм швидко захопити ЧАЕС.

The Insider пише, що Наумов після втечі з України побував в Австрії, де зустрічався з українським олігархом Дмитром Фірташем.

Андрій Наумов фігурував у низці журналістських розслідувань про контрабандний імпорт, корупційні схеми на митниці та елітне майно. Крім того, у 2021 році на Наумова готувався замах, за що колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації вбивства. Уже в цьому році, під час війни прізвище Наумова фігурувало у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча, якого завербувала російська ФСБ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив Наумова звання генерала.