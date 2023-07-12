Андрій Наумов перебуває під вартою в Сербії з червня минулого року

Вищий суд сербського міста Ниш відмовив Україні в екстрадиції заарештованого екс-керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Посадовець-корупціонер втік за кордон за день до початку повномасштабної війни, вирушивши у Сербію, де його затримали у червні 2022 року, повідомили у середу, 12 липня, журналісти Балканської служби Радіо Свобода та проекту «Схеми».

Відмову в екстрадиції Андрія Наумова сербський суд оголосив 12 липня, направивши справу на подальший розгляд до Апеляційного суду. За даними журналістів, термінів щодо ухвалення нового рішення щодо колишнього генерала СБУ немає.

Журналісти повідомили, що Офіс Генерального прокурора звернувся до Мін'юсту Сербії з проханням екстрадувати Наумова у вересні 2022 року. Посадовця підозрюють у трьох кримінальних правопорушеннях.

«Окремо прокурори наголосили, що гарантують утримання Наумова під вартою в Україні та його повернення на територію Сербії для відбуття покарання за вироком сербського суду, який заслуховує справу щодо ймовірного відмивання ним грошей, і що кримінальне переслідування щодо експосадовця СБУ не є політично вмотивованим», – повідомили журналісти.

Водночас сам Андрій Наумов під час судових засідань у Сербії заявляв, що побоюється за своє життя в разі повернення до України.

Нагадаємо, за даними «Схем», колишній очільник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ поїхав з України за день до початку повномасштабної війни – 23 лютого 2022 року. 7 червня 2022 року посадовця затримали сербські правоохоронці, коли він намагався перетнути кордон до Північної Македонії.

В Україні Андрій Наумов отримав три підозри – за ст. 191 ККУ (привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем), за ст. 190 ККУ (шахрайство) та за ст. 111 ККУ (державна зрада). За даними правоохоронців, під час своєї роботи в СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року Андрій Наумов завдав збитків державі у понад 3,2 млн грн.

У квітні 2023 року LB.ua повідомило, що призначення Наумова лобіював екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович за сприяння проросійського екс-очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. За даними видання, саме російська ФСБ зіграла свою роль у звільненні з посади заступника очільника СБУ Руслана Баранецького.