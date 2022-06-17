Андрій Наумов до приходу в СБУ мав стосунок до ЧАЕС

Екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та колишній бригадний генерал Андрій Наумов, який був затриманий 7 червня у Сербії, міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС, повідомили у Державному бюро розслідувань у відповідь на запит програми журналістських розслідувань «Схеми».

«Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому, керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру», – повідомили в ДБР.

До свого приходу в СБУ Андрій Наумов керував держпідприємством «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Він – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

У справі за «можливими фактами вчинення Наумовим державної зради» працівники ДБР провели обшуки за адресами «осіб, які можуть бути причетними до збирання та передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю», – йдеться у відповіді правоохоронців.

«На теперішній час вживаються необхідні заходи для встановлення всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до співпраці з спеціальними службами та окупаційними військами країни агресора», – зазначили у ДБР.

Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення російської армії в Україну 24 лютого, а свою родину вивіз з України раніше. Він прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

7 червня Наумова затримали на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тис. євро, 125 тис. доларів та принаймні два цінні смарагди. Адвокат Андрія Наумова Віктор Гостіляц повідомив Балканській службі «Радіо Свобода», що його підзахисний заперечує вину у відмиванні грошей. Він підтвердив, що Наумов і Акст перебувають під вартою в місті Ніш на півдні Сербії.

«Прокуратура м. Ніш розпорядилася провести розслідування та збираються докази», – заявив адвокат та додав, що йому невідомо щодо можливого запиту на екстрадицію його підзахисного.

Чорнобильська АЕС перебувала під російською окупацією з 24 лютого до кінця березня. Російські загарбники завдали станції численних збитків, розікравши її майно й особисті речі працівників.