Андрій Наумов поки що переховується в Сербії

Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру екс-генералу Служби безпеки України Андрію Наумову, який втік з України за кілька годин до початку війни. Тепер, крім державної зради, йому інкримінують шахрайство в особливо великому розмірі.

За інформацією ДБР, у 2019 році Наумов очолював одне із державних підприємств (йдеться про «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження»), але вирішив піти працювати в СБУ. Однак замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, він повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. Водночас Наумов влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи, пояснили в ДБР.

«Завдяки хибній інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю. Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень», – уточнили в Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, Андрія Наумова також підозрюють у державній зраді. За версією правоохоронців, він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. Нагадаємо, росіяни захопили ЧАЕС у першийдень повномасштабного вторгнення.

В червні Наумова затримали у Сербії. Україна вже попросила Сербію про його екстрадицію.