Екс-генерала СБУ Андрія Наумова затримали в Сербії

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який втік до Сербії і якого підозрюють у державній зраді, може отримати притулок у Росії в обмін на участь у «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляють видання «Бабель» та The Insider з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляється, головною умовою того, що держава-терорист Росія надасть притулок Наумову, може стати його участь у так званому «трибуналі» над вищим політичним керівництвом України.

Як пише The Insider, у Сербії питанням Наумова опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін. 23 серпня Вулін зустрівся у Москві із секретарем ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим.

Попри те, що в офіційному звіті про зустріч нічого не йдеться про долю Наумова, але, за словами джерел, це питання обговорювали. Після можливої відправки Наумова до Москви очікується, що Вулін переїде туди як посол Сербії.

Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення російської армії в Україну 24 лютого, а свою родину вивіз з України раніше. Він прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

7 червня Наумова затримали на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тис. євро, 125 тис. доларів та принаймні два цінні смарагди. Адвокат Андрія Наумова Віктор Гостіляц повідомив Балканській службі «Радіо Свобода», що його підзахисний заперечує вину у відмиванні грошей. Він підтвердив, що Наумов і Акст перебувають під вартою в місті Ніш на півдні Сербії.

Зараз Держбюро розслідувань веде провадження проти Наумова за підозрою в державній зраді. До приходу в СБУ він очолював «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», отже, міг передати росіянам інформацію, яка дозволила їм швидко захопити ЧАЕС.

The Insider пише, що Наумов після втечі з України побував в Австрії, де зустрічався з українським олігархом Дмитром Фірташем.

Андрій Наумов фігурував у низці журналістських розслідувань про контрабандний імпорт, корупційні схеми на митниці та елітне майно. Крім того, у 2021 році на Наумова готувався замах, за що колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації вбивства. Уже в цьому році, під час війни прізвище Наумова фігурувало у справі ексголови СБУ у Криму Кулініча, якого завербувала російська ФСБ.