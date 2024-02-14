Андрій Наумов вийшов із сербської в'язниці у грудні 2023 року

Апеляційний суд у Ніш (Сербія) скасував вирок першої інстанції, яким Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей. Справу розпочнуть розглядати заново. Про це повідомляє сербська служба «Радіо Свобода» із посиланням на коментар пресслужби суду.

Апеляційний суд повернув до Вищого суду Ніш справу Наумова для ухвалення нового рішення.

29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ніш засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. На той час він практично вже відбув річний термін ув’язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення.

Нагадаємо, що колишнього співробітника СБУ Наумова, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Сербії на початку червня 2022 року. Тоді поліція заявила, що виявила під час огляду автомобіля гроші та діаманти, і що вони, як підозрюється, походять від злочинної діяльності. Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ніша. На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

У середині жовтня 2022 року Україна попросила Сербію про екстрадицію посадовця. За версією правоохоронців, він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. Однак позасудова колегія Вищого суду Ніша 12 липня відмовила на запит Києва.

У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала та назвав «зрадником». За даними «Схем», він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а правоохоронці проводили у нього обшуки в межах провадження про держзраду.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

3 січня 2024 року стало відомо, що Андрій Наумов вийшов із в’язниці у Сербії ще у грудні 2023 року. Проте, у нього вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії через розгляд апеляції на вирок.