Екс-генерал СБУ Андрій Наумов відбував покарання у сербській в'язниці

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов, який відбував покарання у себрській в’язниці за відмивання грошей, вийшов на свободу. Про це у середу, 3 січня, повідомило ВВС із посиланням на джерело у Високому суді міста Ніш.

За інформацією ВВС, Андрій Наумов вийшов із в’язниці у грудні. Проте, у нього вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії через розгляд апеляції на вирок.

«Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції», – повідомили ВВС у суді.

Адвокати Андрія Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії. За їх словами, заборона спричиняє загрозу для життя екс-посадовця СБУ. Втім, суд не задовільнив скаргу.

«Варто зазначити, що застосування такого заходу (заборона на виїзд з Сербії, – ред.) зайве, особливо враховуючи, що він вже відбув повний термін покарання», – сказав ВВС адвокат Андрія Наумова Олександр Овчинников.

Також за словами Олександра Овчинникова, в межах розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю Андрія Наумова, а сам він заявляв про небезпеки, пов’язані з перебуванням у Сербії.

«Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях», – сказав адвокат.

Як інформував ZAXID.NET, 29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ніш засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. На той час він практично вже відбув річний термін ув’язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення. Їхній розгляд триває.

Нагадаємо, що колишнього співробітника СБУ Наумова, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Сербії на початку червня 2022 року. Тоді поліція заявила, що виявила під час огляду автомобіля гроші та діаманти, і що вони, як підозрюється, походять від злочинної діяльності. Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ніша. На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

У середині жовтня 2022 року Україна попросила Сербію про екстрадицію посадовця. За версією правоохоронців, він міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. Однак позасудова колегія Вищого суду Ніша 12 липня відмовила на запит Києва.

5 жовтня 2023 року стало відомо, що Апеляційний суд у Ніші (Сербія) підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який відмовив в екстрадиції в Україну екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова в Україну.

У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала та назвав «зрадником». За даними «Схем», він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а правоохоронці проводили у нього обшуки в межах провадження про держзраду.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.