Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії з великою кількістю готівки, майна та дорогоцінностей

Інтерпол за запитом Державного бюро розслідувань оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 28 серпня.

Зазначається, що 26 серпня 2024 року червоне оповіщення з'явилось в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

«Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років», – заявили у бюро.

Колишнього генерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис. євро, 120 тис. доларів та два дорогоцінні камені.

Що відомо про Андрія Наумова

42-річний Андрій Наумов – колишній голова управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. До роботи в СБУ Наумов 12 років працював у Генеральній прокуратурі, а перед тим два роки – у Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський надав Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ «зрадником». Це фактично було обвинувачення генерала Наумова у «здачі Чорнобиля» росіянам.

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та 120 тис. доларів. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора. У серпні 2022 року стало відомо, що Наумов може отримати притулок у Росії та стати учасником псевдосуду над президентом Зеленським у Росії. Нині його діяльність розслідують за статтею «державна зрада».

У жовтні 2022 року ДБР повідомило Наумову про підозру у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. Тоді ж Україна попросила Сербію про екстрадицію посадовця. За даними слідства, посадовець міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю. Однак позасудова колегія Вищого суду Ніша 12 липня відмовила на запит Києва, а в жовтні 2023 року Апеляційний суд у Ниші підтвердив це рішення.

У вересні 2023 році Вищий суд сербського міста Ниш засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. А вже наприкінці грудня Наумов вийшов з-під варти. Процедура апеляції у цій справі наразі триває в Апеляційному суді.

У травні 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Наумову у незаконному збагаченні на 32,7 млн грн. За даними слідства, Наумов за час перебування на керівних посадах в Держагентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження та СБУ набув у власність автомобілі Toyota Land Cruiser 200 вартістю 2,3 млн грн та BMW X6 xDrive40d за 116 тис. євро, а також два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен, майже 593 тис. євро та понад 120 тис. доларів.

У червні ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру у підробці документів для сербського суду. Перебуваючи у Сербії Андрій Наумов надав сербському суду пакет підроблених документів щодо законності походження його майна.