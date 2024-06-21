Андрій Наумов перебуває у міжнародному розшуку

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в організації підробки документів для сербського суду колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Експосадовець організував підроблення офіційних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора у п’ятницю, 21 червня.

Ім’я експосадовця в повідомленні не назване, але фабула та обставини справи вказують на ексгенерала Андрія Наумова.

За даними слідства, 7 червня 2022 року Наумов намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт на автівці BMW X6 PMV, яка формально начебто належить його дружині. Під час проходження митного контролю прикордонники виявили у нього майже 593 тис. євро, понад 120 тис. доларів США та два смарагди, які він приховував. Сербські правоохоронці затримали ексчиновника.

Українські слідчі заявляють, що все майно та кошти Андрій Наумов отримав злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль» та у Службі безпеки України.

«Однак, щоб створити у сербських правоохоронних та судових органів хибне уявлення щодо законності походження коштів та майна, експосадовець організував виготовлення підроблених офіційних документів. Йдеться про договір позики – поворотної фінансової допомоги, начебто укладений між його батьком та третьою особою, а також акт надання коштів до цього договору. Після отримання від спільників пакета підроблених документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду у м. Ніш в Республіці Сербія», – ідеться у повідомленні.

Наумову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів).

Хто такий Андрій Наумов

За даними з відкритих джерел, до СБУ Андрій Наумов тривалий час працював у Генпрокуратурі, а потім – у Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.

У жовтні 2020 року президент присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ «зрадником». Це фактично було обвинувачення генерала Наумова у «здачі Чорнобиля» росіянам.

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та 120 тис. доларів. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

У середині жовтня 2022 року Україна попросила Сербію про екстрадицію посадовця. За даними слідства, посадовець міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю. Однак позасудова колегія Вищого суду Ніша 12 липня відмовила на запит Києва.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Також ДБР розслідує факт шахрайства та зловживання владою Наумовим у часи, коли він керував «Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» Сам Наумов всі ці звинувачення заперечує.

Як повідомляв ZAXID.NET, у травні 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Наумову у незаконному збагаченні на 32,7 млн грн. За даними слідства, Наумов за час перебування на керівній посаді набув у власність автомобілі Toyota Land Cruiser 200 вартістю 2,3 млн грн та BMW X6 xDrive40d за 116 тис. євро, а також два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен, майже 593 тис. євро та понад 120 тис. доларів.