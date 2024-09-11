«Контінентал Фармерз Груп» розбудовує напрямок залізничної логістики

«Контінентал Фармерз Груп» розширює свої логістичні потужності та розбудовує напрямок залізничної логістики, створивши власний парк вагонів-зерновозів. Компанія вже отримала перші 50 із 250-ти запланованих вагонів-гоперів об’ємом 116 м³. Великокубові вагони дозволяють максимально ефективно використовувати їх вантажопідйомність (до 70,5 т) при перевезенні всіх основних культур, що вирощуються на полях «Контінентал». Решту вагонів відповідно до договору Компанія планує отримати кількома партіями протягом найближчих місяців.

За словами Генерального директора «Контінентал Фармерз Груп» Георга фон Нолкена, рішення про купівлю власних вагонів-зерновозів — наступний логічний крок Компанії після придбання двох нових елеваторів. Згадане розширення потужностей зберігання «Контінентал» здійснив в Івано-Франківській та Львівській областях, відповідно, у 2021 та 2024 роках.

«Ми продовжуємо впевнено реалізувати свою стратегію із розвитку власного логістичного ланцюга попри всі труднощі, спричинені поточною ситуацією в країні. Після того, як “Контінентал” вирішив для себе проблему дефіциту елеваторних потужностей і навіть створив можливість надавати послуги для третіх осіб, саме придбання вагонного парку дозволяє нам надалі забезпечувати логістику власному трейдингу і належно розвивати цей напрям роботи», – пояснив Георг фон Нолкен.

У «Контінентал» прогнозують, що після поставки всіх 250 замовлених вагонів-зерновозів Компанія зможе коштом власного залізничного рухомого складу покривати відчутну частину своєї щорічної потреби у вантажних залізничних перевезеннях. Решту, як і раніше, забезпечуватиме за рахунок транспортно-експедиторських послуг зовнішніх постачальників. Рішення про подальше розширення парку вагонів «Контінентал» залежатиме від рівня ефективності обраної моделі управління ним та ринкової кон’юнктури в наступні сезони.