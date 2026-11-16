Рада Євросоюзу погодила виділення Україні майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility

Рада Євросоюзу погодила виділення Україні майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Гроші мають надійти найближчим часом. Це буде найбільший одноразовий транш, який ЄС надавав Україні за цією програмою. «Європейська правда» пише, що про це журналістам повідомили у Раді ЄС в понеділок, 16 листопада.

Із загальної суми близько 5 млрд євро становитимуть гроші, передбачені на 2026 рік у межах кредиту Ukraine Support Loan. Виплату погодили після того, як Україна виконала понад 20 визначених умов, пов’язаних із реформами в ключових сферах. Серед них – судова система, боротьба з корупцією та відмиванням грошей, фінансові ринки, управління державними активами, розвиток людського капіталу та покращення бізнес-клімату.

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Також реформи стосувалися децентралізації та регіональної політики, енергетики, агропродовольчого сектору, цифрової трансформації й охорони довкілля.

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Фінансування в межах Ukraine Facility має допомогти Україні зберегти макрофінансову стабільність, забезпечити безперебійну роботу державних органів, а також підтримати відновлення, модернізацію та подальше впровадження реформ.

Виплати здійснюють відповідно до Плану України (Ukraine Plan). У документі визначені пріоритети відновлення та відбудови країни, стратегія модернізації й графік реформ, які загалом узгоджені з цілями України щодо вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, 11 листопада Верховна Рада ратифікувала угоду, що дозволить залучити 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку для створення соціального житла в Україні. Документ передбачає залучення 50 млн євро кредиту та 50 млн євро гранту від Європейського інвестиційного банку.