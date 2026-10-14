ЄС надає черговий пакет підтримки в межах Ukraine Support Loan

У середу, 14 жовтня, Європейський Союз виділив Україні 2,86 млрд євро на оборонні потреби. Зокрема, гроші підуть на БпЛА, ракети та нагальні потреби на полі бою, повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Гроші виділили в межах оборонного компонента на 30 млрд євро з кредиту Ukraine Support Loan у розмірі 90 млрд євро. Їх спрямують на закупівлю безпілотників та боєприпасів, засобів ППО, ракет, систем РЕБ та радіолокаційних станцій.

«У той час, як Україна готується до четвертої зими з моменту повномасштабного вторгнення Росії, термінова доставка оборонного обладнання гарантує, що збройні сили України зможуть захистити своє цивільне населення та міста від російських атак», – повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Там зазначили, що з 2022 року Євросоюз та його держави-члени надали Україні підтримку в розмірі понад 230 млрд євро. Із них 3,8 млрд євро виділили коштом прибутків із заморожених російських активів.

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Нагадаємо, 12 жовтня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала додаткове фінансування на безпілотники та ракети для України. Крім того, 13 жовтня ЄС відкрив два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови.