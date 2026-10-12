Фон дер Ляєн висловила солідарність з українським народом і запевнила в цілковитій підтримці Володимира Зеленського

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Володимиром Зеленським анонсувала додаткове фінансування «на безпілотники та ракети» для України. Про це вона повідомила в соцмережі X 11 жовтня.

«Ми повністю підтримуємо заклик президента Зеленського до припинення вогню, що дозволить захистити світові запаси продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні та Росії», – ідеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн зазначила, що «війна увійшла в нову, ще більш похмуру фазу». За її словами, Росія затягує час на полі бою та завдає ударів по цивільному населенню далеко за лінією фронту.

Вона висловила солідарність з українським народом і запевнила в цілковитій підтримці Володимира Зеленського, який «очолює боротьбу за свободу свого народу».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Україна буде в центрі уваги на засіданні Європейської ради цього тижня. Ми обговоримо її потреби у фінансуванні на наступний рік та шляхи мобілізації нової міжнародної підтримки. Цього тижня ЄС також надасть додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Це потрібно, щоб зміцнити оборону України та захистити її повітряний простір», – анонсувала президентка Єврокомісії.

Крім того, ЄС планує відкрити ще два переговорні кластери.

Раніше повідомлялося, що Греція та Іспанія відмовилися передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Термін придатності частини боєприпасів, які перебувають на озброєнні цих країн, добігає кінця.