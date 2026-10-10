Греція та Іспанія відмовилися передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot

Греція та Іспанія відмовилися передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина боєприпасів, які перебувають на озброєнні цих країн, наближається до завершення терміну експлуатації. Про це у п’ятницю, 9 жовтня, повідомило британське видання The Telegraph.

За інформацією журналістів, Україна звернулася до Греції з проханням надати близько 200 ракет PAC-2, які використовують комплекси Patriot для перехоплення повітряних цілей. Однак Афіни відмовилися передавати свої запаси.

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Частина цих ракет перебуває на озброєнні грецьких Повітряних сил близько 23 років. Через це боєприпаси наближаються до граничного терміну експлуатації.

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Іспанія також не погодилася передати Україні ракети для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше повідомлялося, що для захисту від російських повітряних атак цієї зими Україні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна отримує такі боєприпаси невеликими партіями – іноді лише по одній-дві ракети безпосередньо від лідерів інших держав.