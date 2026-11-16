Binance – найбільша криптовалютна біржа світу

Федеральне бюро розслідувань США ліквідувало хмарну інфраструктуру хакерів із кампанії FaceStealer. Вони використовували відеозаписи з Zoom і Microsoft Teams та штучний інтелект, щоб отримувати біометричні дані власників криптовалютних активів і авторизувати операції на біржі Binance. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США.

За даними ФБР, правоохоронці вилучили хмарну інфраструктуру, на якій зберігалися близько 900 відеозаписів із зображеннями облич власників криптоактивів. Хакери використовували ці матеріали для створення цифрових відбитків обличчя, необхідних для подальшої авторизації операцій на криптовалютній біржі.

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Крім того, учасники FaceStealer намагалися проникнути в програмне забезпечення з відкритим кодом, щоб використати його для злому криптовалютної платформи.

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У ФБР припускають, що північнокорейська хакерська кампанія могла бути пов’язана з масштабнішою атакою на Binance, під час якої викрали криптоактиви на 6,3 млрд доларів.

Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо про викрадення 6,3 млрд доларів із Binance – найбільшої криптовалютної біржі світу. Аналітики припускали, що цей інцидент може змусити інвесторів переглянути ризики зберігання коштів у цифрових активах. У Binance заявили, що відшкодували клієнтам 90% викраденої суми. Водночас із поверненням решти 10% можуть виникнути труднощі.

31 жовтня ФБР повідомило, що за кібератакою на біржу та викраденням коштів може стояти Північна Корея.