Binance видала російським силовикам інформацію про клієнта з ЄС

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance передала російським силовикам дані про ІТ-фахівця, який мешкав у Європейському Союзі. У Росії його судять за пожертви для української армії. Про це 17 серпня повідомила російська правозахисна спільнота «Первый отдел».

З 2015 року Юрій Беленький мешкав у Болгарії й регулярно відвідував Росію. У вересні 2025 року чоловіка затримали в аеропорту Шереметьєво і заарештували за статтею про дрібне хуліганство, після чого звинуватили у фінансуванні тероризму.

Слідчий комітет РФ повідомляв, що з січня 2023 року по березень 2024 року Беленький переказав понад 742 USDT (приблизно 33 тис. грн) на реквізити, які поширив блогер Аркадій Бабченко. За версією російського слідства, ці гроші йшли на пожертви для ЗСУ та 12-ї бригади спецпризначення «Азов», яку російська влада визнала терористичною організацією.

За даними російських правозахисників, у жовтні 2025 року слідчий комітет надіслав криптобіржі Binance запит щодо шістьох клієнтів біржі, які переказували гроші на оприлюднений Бабченком криптогаманець.

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«Первый отдел» стверджує, що у відповідь Binance передала детальну інформацію про акаунт 49-річного Беленького. Зокрема, йшлося про персональні дані, копії документів, серед яких російський паспорт і болгарський дозвіл на проживання, залишки коштів на рахунках, внутрішні перекази, а також історію поповнення та виведення криптовалюти тощо.

Ще до отримання інформації від біржі слідство знало про шість переказів Беленького на рахунки, опубліковані Бабченком. Після цього в остаточному обвинуваченні Юрію Беленькому інкримінували ще дев’ять нових переказів – загалом 15 транзакцій на суму 1680,69 USDT (орієнтовно 75 тис. грн).

Відомо, що спочатку Беленький був зареєстрований на Binance за російським внутрішнім паспортом, але з 2022 року він мав статус європейського клієнта. Таким чином, стверджують правозахисники, Binance видала російським силовикам інформацію про клієнта з ЄС.

Водночас у Binance заявили, що не приймають юридичні звернення електронною поштою та не розкривають інформацію про третіх осіб без законних підстав. У відповідь на запит правозахисників компанія порадила ознайомитися зі своєю політикою конфіденційності щодо передачі персональних даних.

Правозахисники припускають, що спочатку російські силовики дізналися про пожертви Беленького з чату телеграм-каналу Аркадія Бабченка, де користувачі повідомляли про перекази й отримували підтвердження від адміністратора. Після цього слідство могло перевірити надходження на оприлюднений блогером криптогаманець. Після того як слідчий комітет повідомив про кримінальне переслідування Беленького, Бабченко заявив, що не отримував від нього пожертв.

«На момент запиту СК Binance перебувала у статусі претендента на європейську ліцензію MiCA, обов’язкову для продовження діяльності в ЄС та можливості легального обслуговування резидентів ЄС. Однією з умов отримання MiCA є дотримання вимог європейських регуляторів. Передача даних безпосередньо російським органам без підстави за MLAT порушує щонайменше п’ять статей Загального регламенту щодо захисту даних», — наголосив «Первый отдел».

У квітні 2022 року агентство Reuters опублікувало розслідування про те, що Binance ще у 2021 році погодилася на прохання Росфінмоніторингу передавати імена та адреси клієнтів з метою боротьби зі злочинністю. Саме тоді Росфінмоніторинг намагався відстежити пожертви, зроблені в криптовалюті російському опозиціонеру Олексію Навальному та його команді. Команда Навального тоді закликала підтримувати свою діяльність, зокрема за допомогою Binance. Представники Binance заперечили співпрацю з Росфінмоніторингом та владою РФ.

У жовтні 2023 року Binance оголосила про вихід із російського ринку. Біржа продала свій російський бізнес криптобіржі CommEX.

Після виходу з РФ Binance продовжила обслуговувати обмежену кількість російських користувачів, але заявляла про дотримання санкцій.

14 серпня 2026 року Binance приєдналася до санкцій ЄС проти Росії. У компанії повідомили, що обмежать операції з 14 криптоплатформами, які потрапили під нові санкції, передає Forbes Ukraine.