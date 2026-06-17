Binance ризикує втратити ліцензію на діяльність у ЄС

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance уже найближчими тижнями може втратити можливість обслуговувати клієнтів у країнах Європейського Союзу. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, заявку компанії на отримання необхідної ліцензії,найімовірніше, відхилять.

За новими правилами ЄС (MiCA) усі криптовалютні компанії повинні до кінця червня отримати спеціальну ліцензію для продовження роботи на території регіону. Binance подала заявку через грецького регулятора, однак, за даними джерел агентства, вона не отримає схвалення.

У Грецькій комісії з ринків капіталу від коментарів щодо заявки відмовилися, посилаючись на вимоги конфіденційності.

Якщо ліцензію не буде видано, Binance не зможе легально надавати свої послуги в ЄС з початку липня. Водночас у компанії запевнили, що останні півтора року активно співпрацювали з регуляторами та виконали всі необхідні вимоги для отримання дозволу за правилами MiCA. Представник Binance зазначив, що, за їхньою інформацією, грецький регулятор завершив перевірку заявки та визнав її такою, що відповідає вимогам.

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Чому у ЄС змінюють правила на криптовалютному ринку?

Європейські регулятори намагаються стримати криптовалютні біржі, які дозволяють людям торгувати криптовалютами, такими як біткойн, по всьому світу. Згідно з MiCA, криптокомпанії повинні подавати заявки на отримання ліцензій від регуляторів в окремих країнах ЄС, які вони можуть використовувати як «паспорт» для роботи по всьому блоці з 27 країн.

Для регуляторів це питання має велике значення, адже йдеться про контроль над криптоіндустрією, обсяг якої оцінюється у трильйони доларів. Вони неодноразово попереджали, що без належного нагляду ринок цифрових активів може створювати ризики для інвесторів і фінансової системи.

До слова, в Україні теж триває підготовка до врегулювання ринку віртуальних активів. Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошував, що доходи від операцій із криптоактивами мають підлягати декларуванню та оподаткуванню.

До слова, основним регулятором ринку віртуальних активів може стати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, про це йдеться у законопроєкті, який Верховна Рада невдовзі планує розглянути.