Вибух зруйнував двоповерховий будинок та пошкодив прилеглі будівлі

У центральній частині грецьких Афін пролунав вибух. Внаслідок детонації обвалився двоповерховий житловий будинок, шестеро людей загинули, повідомило 26 вересня агентство Reuters.

Вибух пролунав 25 вересня у районі Плака, поблизу всесвітньо відомих памʼяток культури – Акрополя та храму Зевса Олімпійського. Детонація спричинила обвал двоповерхового житлового будинку, уламки також пошкодили прилеглі будівлі.

Tragedy in Athens: A gas explosion has killed a pregnant Albanian tourist celebrating her honeymoon alongside her husband. Her Albanian sister-in-law & American brother-in-law, also newlyweds, were killed together with the Greek & British building owners as the building collapsed https://t.co/mhgKAGSOsg pic.twitter.com/uu0fNdheqU — Tirana Report (@Tirana_Report) September 26, 2026

Внаслідок вибуху загинули шестеро людей, повідомила грецька пожежна бригада. За попередніми даними, серед жертв інциденту – літня пара, яка жила в одній з квартир, а також четверо американських туристів. Reuters повідомило, що американці мали заселитися до орендованих помешкань та вилетіти з Афін 25 вересня, проте не прибули до аеропорту.

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Причину вибуху наразі встановлюють. Зазначається, що перед вибухом в районі повідомляли про запах газу. Мер Афін Харіс Дукас припустив, що вибух міг бути повʼязаний з газовою інфраструктурою.