Фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві атакували 26 вересня

Російські війська вранці у суботу, 26 вересня, знову атакували фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. У компанії повідомили, що серед її працівників загиблих немає.

«Сьогодні вранці росіяни знову завдали удару по нашому заводу фармацевтичної компанії “Дарниця”», – йдеться у повідомленні.

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У компанії наразі не розкривають деталі щодо характеру пошкоджень та наслідків атаки. Там пояснили, що це пов’язано з безпекою та роботою компетентних служб.

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«Просимо, як і минулого разу, про інформаційну тишу. Не публікуйте фото й відео, не описуйте місця та наслідки удару, не додавайте деталей у коментарях. Не допомагайте ворогу оцінювати результати його атак», – закликали у «Дарниці».

Удар стався на тлі чергової атаки безпілотниками на Київ У Солом’янському районі через падіння безпілотника виникли загоряння та задимлення в офісній будівлі, а в Оболонському районі дрон упав на нежитлову будівлю. Там постраждала одна людина, медики надали їй допомогу на місці.

Раніше «Дарниця» вже зазнавала атак. Попереднього разу російські війська вдарили по підприємству 23 вересня.