На цій території розташована невелика будівля колишнього дитячого садка

У Львові прокуратура через суд унеможливила забудову на вул. Панаса Мирного. Йдеться про ділянку вартістю майже шість млн грн, яка призначена для освітніх потреб.

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Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі у п’ятницю, 25 вересня, міськрада надала одному з товариств дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі її у користування.

На цій території розташована невелика будівля колишнього дитячого садка. Товариство, як власник нерухомості, претендувало на земельну ділянку для її обслуговування. Водночас площа землі приблизно у сім разів перевищує площу самої будівлі.

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За даними прокуратури, землю планували використати для будівництва житлового комплексу з паркінгами. При цьому передача ділянки мала відбутися без проведення земельних торгів.

Окрім цього, заплановане використання землі не відповідало Генеральному плану Львова. Згідно з ним, територія на вул. Панаса Мирного призначена виключно для потреб освіти.

Прокурори оскаржили рішення міськради у суді. Суди першої та апеляційної інстанцій погодилися з доводами прокуратури та скасували відповідну ухвалу. Таким чином, забудову земельної ділянки, призначеної для потреб освіти, унеможливили.