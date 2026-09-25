Володимир Поломаний попався на хабарі 500 доларів

Поліцейські затримали на хабарі начальника відділу державної реєстрації Бібрської міськради на Львівщині Володимира Поломаного. За версією правоохоронців, він вимагав та одержав 500 доларів хабаря за вирішення земельного питання.

Як повідомили в п’ятницю, 25 вересня, у поліції та прокуратурі Львівщини, начальник відділу виконавчого комітету міськради запропонував мешканцю сусіднього району допомогти отримати в оренду земельну ділянку. Цю територію чоловік планував використовувати для ведення бізнесу – облаштування на ній автостоянки. Йдеться про 2 га землі, які перебувають у комунальній власності громади.

«Свою допомогу 42-річний посадовець оцінив у 500 доларів США. За ці гроші він мав вплинути на службових осіб міськради, від рішення яких залежала передача земельної ділянки в оренду», – сказано в повідомленні прокуратури.

Посадовця затримали відразу після передачі грошей

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Розуміючи, що має законні підстави для її оренди, підприємець звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їхнім контролем. Відразу після передачі обумовленої суми посадовця затримали.

Йому повідомили про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Правоохоронці не розголошують деталі. За даними ZAXID.NET, на хабарі попався начальник відділу державної реєстрації Бібрської міськради Володимир Поломаний.

Згаданий посадовець уже перебуває на лаві підсудних. У 2020 та 2022 роках його викрили у несанкціонованих діях з інформацією та зловживанні повноваженнями особою, яка надає публічні послуги. Справи розглядаються в суді.