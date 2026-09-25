Інцидент стався на митному посту «Велика Паладь»

Мешканка Закарпаття намагалася вивезти в Угорщину партію сигарет, заховавши їх у порогах кузова та панелі приладів BMW Х6. Контрабанду виявив службовий собака митників, сигарети та авто вилучили до рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці у п’ятницю, 25 вересня, інцидент стався на митному посту «Велика Паладь». 41-річна закарпатка свідомо обрала спрощену смугу руху «зелений коридор», запевнивши інспекторів про відсутність прихованих товарів. Проте невпевнена поведінка водійки привернула увагу кінолога, який залучив до перевірки німецьку вівчарку на прізвисько Амур.

«Митники виявили кілька сховищ, вщент заповнених 1610 пачками сигарет без марок акцизного збору України. Доступ до них став можливим після демонтажу коліс, підкрильників та пластикових панелей кузова, панелі приладів, встановлених заводом виробником», – розповіли митники.

Виявлені сигарети, орієнтовною вартістю 160 тис. грн, та позашляховик BMW Х6, попередньо оцінений у понад 807 тис. грн, вилучено до рішення суду. На водійку склали адмінпротокол за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають штраф від 50 до 100% від вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з автомобілем, що використовувався для незаконного переміщення.

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Крім цього, митниця скерувала до БЕБ повідомлення про ознаки злочину, за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).