ВАКС наказав НБУ зʼясувати, чому банки не проводять платежі для застави за Мудру

Вищий антикорупційний суд зобовʼязав Національний банк України зʼясувати, чому банки відмовляються проводити платежі, призначені для внесення застави за ексзаступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру. Про це повідомила юридична компанія «Міллер», яка захищає фігурантку справ «Феміда» та «Форест Гамп».

ВАКС визнав, що неможливість внести заставу за Ірину Мудру є порушенням її прав. Відповідно до судової ухвали, НБУ має протягом 24 годин перевірити, чи дійсно банки відмовляються здійснювати платежі для внесення застави, та у разі безпідставної відмови забезпечити їх проведення. Також НБУ має передати суду та стороні захисту все листування з банками щодо платежів із призначенням «застава», а також повідомлення банків про відмову проводити такі платежі, після чого відзвітувати перед ВАКС.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що 15 банків відмовилися здійснювати платежі для внесення застав за Ірину Мудру та нардепа Вадима Столара. Рішення підрозділи фінансового моніторингу банків пояснювали тим, що вважають такі платежі ризиковими. Водночас банки не перевіряли законність походження грошей.

У чому підозрюють Ірину Мудру

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ірина Мудра з 25 серпня 2026 року перебуває під вартою, але має можливість вийти із СІЗО під заставу 20 млн грн. Мудра фігурує у двох розслідуваннях НАБУ та САП – «Форест Гамп» та «Феміда». У межах спецоперації «Форест Гамп» Мудру викрили на участі в легалізації 150 млн грн через державний «Сенс Банк», щоб внести заставу за фігуранта справи про корупцію в енергетичній сфері Германа Галущенка (операція «Мідас»). Разом із Мудрою у справі фігурують гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, посадовці «Сенс Банку», екснардеп Максим Микитась та чинний народний депутат Вадим Столар.

Крім того, 20 серпня НАБУ повідомило, що викрило фігурантів справи «Форест Гамп» на рейдерському захопленні обʼєктів нерухомості та інших активів у Києві. Ця спецоперація отримала назву «Феміда».