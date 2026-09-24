ЖК планують збудувати одразу поруч із ТРЦ King Cross Leopolis

У Сокільниках біля ТРЦ King Cross Leopolis зведуть ЖК S-10, що об'єднає 11 будинків від 6 до 8 поверхів. У житловому комплексі запланували облаштувати 1100 квартир. Проєкт нового ЖК оприлюднили на ЛУН.

ЖК S-10 – це проєкт девелоперського холдингу Globus. Житловий комплекс складатиметься із 11 будинків заввишки 6–8 поверхів, матиме підземні паркінги, які використовуватимуть як укриття, а також усі будинки матимуть резервне живлення (генератори).

Забудовник обіцяє, що територія ЖК буде закрита для авто, там облаштують дитячі майданчики для різних вікових груп, спортивні зони та місця для відпочинку мешканців. У запланованих будинках хочуть облаштувати 1100 квартир.

ЖК планують збудувати одразу поруч із ТРЦ King Cross Leopolis, що приблизно за 20 хвилинах їзди авто від центру Львова.

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За даними ZAXID.NET, у вересні 2026 року Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозволи на будівництво багатоквартирних будинків масової забудови ТзОВ «Глобус і К», генпідрядником вказане ТОВ «БК «Гермес моноліт».

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Глобус і К» зареєстроване вісім років тому у Львові, власником фірми є Володимир Феник, а засновником вказане АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест».

Нагадаємо, у Сокільниках поблизу Львова планують масштабну житлову забудову на території, що прилягає до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Проєкт передбачає розширення меж села на 158 га та будівництво п’яти житлових кварталів фактично впритул до злітної смуги. «Львівводоканал» оскаржує забудову Сокільників через ризик для мереж Львова.