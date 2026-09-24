Російський безпілотник типу «гербера»

Центральне розвідувальне управління попередило уряди кількох європейських країн про можливу атаку Росії дронами по Іспанії, Франції чи Італії. Про це 23 вересня повідомила іспанська газета El Mundo з посиланням не неназвані джерела.

За даними видання, ідеться про російські безпілотники типу «гербера», які мають дальність польоту до 600 кілометрів і можуть бути замасковані у контейнерах торгівельних суден.

«Торгівельне судно може перевозити кілька таких безпілотників, і їх можна запускати набагато легше, ніж “шахед” чи “герань”, які значно більші», – повідомили співрозмовники видання в Литві.

За оцінкою El Mundo, якщо такий дрон запустять за 200–300 км від узбережжя, його політ триватиме приблизно від години 15 хвилин до двох годин залежно від фактичної швидкості. Через невелике корисне навантаження дрон не зможе зруйнувати велику споруду, однак може спричинити пожежу, пошкодити відкрите обладнання або тимчасово зупинити роботу порту чи аеропорту. На думку аналітиків, потенційною метою такої атаки може бути демонстрація здатності Росії завдавати ударів по європейському тилу.

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Дальність польоту дрона «гербера» у разі запуску біля берегів країн Середземномор'я (Візуалізація El Mundo)

Як стверджує видання, МЗС Литви та інших європейських країн отримали цей звіт після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.

Після отримання попередження президент Франції Емманюель Макрон 16 вересня скликав Раду оборони, а 18 вересня зустрівся з лідерами політичних партій та кандидатами на президентських виборах 2027 року.

Видання припускає, що Іспанія, Франція та Італія могли бути обрані через заплановані у цих країнах президентські вибори 2027 року та наявність радикальних сил, здатних використати страх перед Росією та втому від допомоги Україні у своїх цілях.