За даними медіа, візит директора ЦРУ до Росії став першим за пʼять років

Директор американського ЦРУ Джон Реткліфф прибув з неанонсованим візитом до Москви, щоб зустрітися з російськими чиновниками. Про це повідомили CBS News та CNN із посиланням на ознайомлені джерела.

Анонімний американський чиновник у коментарі CNN повідомив, що Реткліфф вирушив до Москви у ніч на 25 серпня з Риги. До Європи літак вилетів 23 серпня з авіабази Кемп-Спрінгс неподалік Вашингтона.

Про зміст зустрічей чи теми, які обговорюватимуться з росіянами, джерело медіа відмовилося говорити.

Повідомлення про таємний візит директора ЦРУ до Росії зʼявилися після того, як у мережі поширили відео американського транспортного літака Boeing C-17A Globemaster III ВПС США, який приземляється у московському аеропорту «Внуково». Також там помітили американський дипломатичний кортеж.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними ЗМІ, це перший відомий візит Джона Реткліффа до Росії на посаді директора ЦРУ. Водночас зазначається, що він підтримував контакти з представниками російської розвідки. Востаннє така поїздка відбулася у 2021 році, коли тогочасний очільник ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву для застереження Росії від вторгнення в Україну.

За даними джерел Axios, напередодні США попросили Україну призупинити удари по Росії, попередивши про візит до Москви високопоставленої американської делегації.

У ЦРУ коментувати візит Джона Реткліффа до Москви відмовилися. У пресслужбі Владіміра Путіна заявили, що нібито не володіють інформацією про приліт американського літака, і зустрічі з представниками Білого дому не були заплановані.

CBS News зазначило, що візит голови ЦРУ відбувся на тлі того, що мирні переговори з Україною за посередництва США зайшли у «глухий кут». Нагадаємо, напередодні, 24 серпня, США перенесли запланований візит спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва.